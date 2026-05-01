Causerie: La femme dans l’art européen Eglise Notre-Dame Brantôme en Périgord
Causerie: La femme dans l’art européen Eglise Notre-Dame Brantôme en Périgord jeudi 21 mai 2026.
Brantôme en Périgord
Causerie: La femme dans l’art européen
Eglise Notre-Dame 2, rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Causerie sur le thème de la femme dans l’art européen à travers la découverte des œuvres du musée numérique ! La causerie se prolongera par un atelier en partenariat avec le 131.
Cette visite est organisée dans le cadre du Joli mois de l’Europe. Tout public. Gratuit. Sur réservation.
Causerie sur le thème de la femme dans l’art européen à travers la découverte des œuvres du musée numérique ! La causerie se prolongera par un atelier en partenariat avec le 131.
Cette visite est organisée dans le cadre du Joli mois de l’Europe. Pendant tout le mois de mai et à travers toute la France, on met à l’honneur par divers événements l’Union européenne et les milliers de projets qu’elle porte chaque année.
Tout public. Gratuit. Sur réservation. .
Eglise Notre-Dame 2, rue Puyjoli de Meyjounissas Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 70 21 micro-folie@dronneetbelle.fr
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English : Causerie: La femme dans l’art européen
Meet the authors. An evening open to all, to discover the world of Thibaut Lambert and Mathieu Siam as you stroll through the works in the Micro-Folie. Open to all, ages 10 and up. Free admission. Booking recommended: micro-folie@dronneetbelle.fr | 05 53 05 70 21
L’événement Causerie: La femme dans l’art européen Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-11 par Val de Dronne
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