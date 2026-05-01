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Réunion publique Brantôme en Périgord

Réunion publique Brantôme en Périgord

Réunion publique Brantôme en Périgord mercredi 20 mai 2026.

Adresse : Salle du dolmen

Ville : 24310 Brantôme en Périgord

Département : Dordogne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brantôme en Périgord

Réunion publique

Salle du dolmen Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Réunion du nouveau plan de circulation du centre-ville de Brantôme.
Réunion du nouveau plan de circulation du centre-ville de Brantôme.   .

Salle du dolmen Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 70 21 

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English : Réunion publique

Meeting on the new traffic plan for downtown Brantôme.

L’événement Réunion publique Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-11 par Val de Dronne

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