Réunion publique Brantôme en Périgord
Réunion publique Brantôme en Périgord mercredi 20 mai 2026.
Brantôme en Périgord
Réunion publique
Salle du dolmen Brantôme en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Réunion du nouveau plan de circulation du centre-ville de Brantôme.
Réunion du nouveau plan de circulation du centre-ville de Brantôme. .
Salle du dolmen Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 05 70 21
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English : Réunion publique
Meeting on the new traffic plan for downtown Brantôme.
L’événement Réunion publique Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-11 par Val de Dronne
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