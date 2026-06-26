Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Labouheyre

Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 18:30:00

fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Embarquez pour un voyage au cœur du Mexique lors d’une conférence bilingue français-espagnol ! Des mystérieuses cités mayas aux fresques colorées du muralisme mexicain, découvrez une culture fascinante !

En partenariat avec l’interprète Sabrina Menaceri (Oficeo Traduction).

Entrée libre, +13ans

Embarquez pour un voyage au cœur du Mexique lors d’une conférence bilingue français-espagnol ! Des mystérieuses cités mayas et de Teotihuacan aux fresques colorées du muralisme mexicain, découvrez une culture fascinante à travers les trésors du Musée Numérique.

En partenariat avec l’interprète Sabrina Menaceri (Oficeo Traduction).

Entrée libre, +13ans .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico

Embark on a journey to the heart of Mexico during a bilingual French-Spanish lecture! From mysterious Mayan cities to the colorful murals of Mexican muralism, discover a fascinating culture!

In partnership with interpreter Sabrina Menaceri (Oficeo Traduction).

Free admission, ages 13 and up

L’événement Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande