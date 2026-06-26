Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mardi 18 août 2026.
Labouheyre
Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18 20:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Embarquez pour un voyage au cœur du Mexique lors d’une conférence bilingue français-espagnol ! Des mystérieuses cités mayas aux fresques colorées du muralisme mexicain, découvrez une culture fascinante !
En partenariat avec l’interprète Sabrina Menaceri (Oficeo Traduction).
Entrée libre, +13ans
Embarquez pour un voyage au cœur du Mexique lors d’une conférence bilingue français-espagnol ! Des mystérieuses cités mayas et de Teotihuacan aux fresques colorées du muralisme mexicain, découvrez une culture fascinante à travers les trésors du Musée Numérique.
En partenariat avec l’interprète Sabrina Menaceri (Oficeo Traduction).
Entrée libre, +13ans .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
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English : Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico
Embark on a journey to the heart of Mexico during a bilingual French-Spanish lecture! From mysterious Mayan cities to the colorful murals of Mexican muralism, discover a fascinating culture!
In partnership with interpreter Sabrina Menaceri (Oficeo Traduction).
Free admission, ages 13 and up
L’événement Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande
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