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Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mardi 18 août 2026.

Lieu
Médiathèque Jean-Louis Villenave
Adresse
142 rue Marie Labeyrie
Ville
40210 Labouheyre
Département
Landes
Début
mardi 18 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Labouheyre

Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 18:30:00
fin : 2026-08-18 20:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Embarquez pour un voyage au cœur du Mexique lors d’une conférence bilingue français-espagnol ! Des mystérieuses cités mayas aux fresques colorées du muralisme mexicain, découvrez une culture fascinante !
En partenariat avec l’interprète Sabrina Menaceri (Oficeo Traduction).
Entrée libre, +13ans
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En partenariat avec l’interprète Sabrina Menaceri (Oficeo Traduction).

Entrée libre, +13ans   .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54  mediatheque.direction@labouheyre.fr

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English : Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico

Embark on a journey to the heart of Mexico during a bilingual French-Spanish lecture! From mysterious Mayan cities to the colorful murals of Mexican muralism, discover a fascinating culture!
In partnership with interpreter Sabrina Menaceri (Oficeo Traduction).
Free admission, ages 13 and up

L’événement Causerie Micro-Folie bilingue FR-ES Mexico Labouheyre a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur Haute Lande

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