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Causse Comtal Randonnée Natura 2000 Médiathèque de Gages Montrozier Montrozier

Causse Comtal Randonnée Natura 2000 Médiathèque de Gages Montrozier Montrozier

Causse Comtal Randonnée Natura 2000 Médiathèque de Gages Montrozier Montrozier samedi 9 mai 2026.

Lieu : Médiathèque de Gages Montrozier

Adresse : Gageothèque

Ville : 12630 Montrozier

Département : Aveyron

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Tarif : Gratuit

Montrozier

Causse Comtal Randonnée Natura 2000

Médiathèque de Gages Montrozier Gageothèque Montrozier Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09
fin : 2026-05-09

Date(s) :
2026-05-09

Des trésors se trouvent tout près de chez vous… Le Causse Comtal, site classé Natura 2000 , en regorge.
Si le cœur vous en dit, venez vous balader sur ses sentiers et découvrir sa flore (notamment ses orchidées) avec Emmanuel Gilhodes, écologue. Rural concept et la Gageothèque vous donnent ainsi RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 09 MAI À 10:00 À LA MÉDIATHÈQUE DE GAGES. Ce sera le point de rencontre d’une belle randonnée. Les inscriptions, gratuites, sont à faire auprès du bibliothécaire, au 05 65 47 49 98 ou encore à l’adresse gageotheque@orange.fr   .

Médiathèque de Gages Montrozier Gageothèque Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 49 98  gageotheque@orange.fr

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English :

There are treasures to be found close to home… The Causse Comtal, a Natura 2000 site, is full of them.

L’événement Causse Comtal Randonnée Natura 2000 Montrozier a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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