Causse Comtal Randonnée Natura 2000 Médiathèque de Gages Montrozier Montrozier

Montrozier

Causse Comtal Randonnée Natura 2000

Médiathèque de Gages Montrozier Gageothèque Montrozier Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Des trésors se trouvent tout près de chez vous… Le Causse Comtal, site classé Natura 2000 , en regorge.

Si le cœur vous en dit, venez vous balader sur ses sentiers et découvrir sa flore (notamment ses orchidées) avec Emmanuel Gilhodes, écologue. Rural concept et la Gageothèque vous donnent ainsi RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 09 MAI À 10:00 À LA MÉDIATHÈQUE DE GAGES. Ce sera le point de rencontre d’une belle randonnée. Les inscriptions, gratuites, sont à faire auprès du bibliothécaire, au 05 65 47 49 98 ou encore à l’adresse gageotheque@orange.fr .

Médiathèque de Gages Montrozier Gageothèque Montrozier 12630 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 49 98 gageotheque@orange.fr

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English :

There are treasures to be found close to home… The Causse Comtal, a Natura 2000 site, is full of them.

L’événement Causse Comtal Randonnée Natura 2000 Montrozier a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)