Caux Rétro Tout ce qui roule ! Allouville-Bellefosse
Caux Rétro Tout ce qui roule ! Allouville-Bellefosse dimanche 5 juillet 2026.
Allouville-Bellefosse
Caux Rétro Tout ce qui roule !
Allouville-Bellefosse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Le célèbre rassemblement de véhicules de collection est de retour pour une 30e édition ! Dans une ambiance conviviale, pour le plus grand plaisir des participants comme des visiteurs, ce sont plus de 200 véhicules en provenance de plusieurs nationalités qui seront exposés essentiellement des voitures anciennes mais aussi des camions, tracteurs, motos et vélo. En clair tout ce qui roule . Animations, concerts, buvette et restauration sur place. .
Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie
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English : Caux Rétro Tout ce qui roule !
L’événement Caux Rétro Tout ce qui roule ! Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-06-12 par Yvetot Normandie Tourisme
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