Sur les traces des animaux Allouville-Bellefosse

Sur les traces des animaux

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 14:30:00

fin : 2026-07-01 16:30:00

Date(s) :

2026-07-01

L’association CHENE vous invite à parcourir la forêt sur les chemins de randonnée pour retrouver les différentes traces laissées par notre animateur (avec un peu de chances, certaines d’entre elles seront authentiques). Du renard au sanglier, en passant par les cris d’oiseaux, venez découvrir la faune de notre région et les indices de présence de ces animaux. Parcours de 4 kilomètres. .

12 Rue du Musée Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 06 54 contact@associationchene.com

