Allouville-Bellefosse

Dictée pour tous à la Classe des années 50

Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 14:30:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-05-09 2026-06-13 2026-07-11 2026-08-08 2026-09-12

Tous les deuxièmes samedis de chaque mois jusqu’en septembre, les bénévoles et anciens élèves de la Classe des années 50 proposent un moment convivial et récréatif. Munis d’une plume et d’encre, faites une dictée à la façon des années 50 ! Attention au bonnet d’âne… .

Place Paul Levieux Allouville-Bellefosse 76190 Seine-Maritime Normandie +33 6 10 83 93 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dictée pour tous à la Classe des années 50

L’événement Dictée pour tous à la Classe des années 50 Allouville-Bellefosse a été mis à jour le 2026-05-04 par Yvetot Normandie Tourisme