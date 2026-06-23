Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes Daubeuf-Serville
Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes Daubeuf-Serville lundi 17 août 2026.
Daubeuf-Serville
Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes
Daubeuf-Serville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17 22:30:00
Date(s) :
2026-08-17
Partez à la rencontre des animaux de la nuit lors d’une balade guidée avec un animateur nature du Rusé Vert. À la tombée du jour, ouvrez l’œil et tendez l’oreille pour découvrir chauves-souris, rapaces nocturnes et autres discrets habitants. Cette sortie conviviale mêle observations, anecdotes et petits jeux pour mieux comprendre la vie nocturne. Accessible à tous, elle invite à voir la nature autrement. Une expérience simple et immersive pour curieux de tous âges.
RDV à Daubeuf-Serville
Heure 20h30
Distance 2,5 km
à partir de 7 ans .
Daubeuf-Serville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes
L’événement Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes Daubeuf-Serville a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux