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Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes Daubeuf-Serville

Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes Daubeuf-Serville lundi 17 août 2026.

Ville
76110 Daubeuf-Serville
Département
Seine-Maritime
Début
lundi 17 août 2026
Fin
mardi 18 août 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Daubeuf-Serville

Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes

Daubeuf-Serville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-17 20:30:00
fin : 2026-08-17 22:30:00

Date(s) :
2026-08-17

Partez à la rencontre des animaux de la nuit lors d’une balade guidée avec un animateur nature du Rusé Vert. À la tombée du jour, ouvrez l’œil et tendez l’oreille pour découvrir chauves-souris, rapaces nocturnes et autres discrets habitants. Cette sortie conviviale mêle observations, anecdotes et petits jeux pour mieux comprendre la vie nocturne. Accessible à tous, elle invite à voir la nature autrement. Une expérience simple et immersive pour curieux de tous âges.

RDV à Daubeuf-Serville
Heure 20h30
Distance 2,5 km
à partir de 7 ans   .

Daubeuf-Serville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62  billetterie@campagne-de-caux.fr

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English : Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes

L’événement Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes Daubeuf-Serville a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux