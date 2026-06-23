Daubeuf-Serville

Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes

Daubeuf-Serville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 20:30:00

fin : 2026-08-17 22:30:00

Date(s) :

2026-08-17

Partez à la rencontre des animaux de la nuit lors d’une balade guidée avec un animateur nature du Rusé Vert. À la tombée du jour, ouvrez l’œil et tendez l’oreille pour découvrir chauves-souris, rapaces nocturnes et autres discrets habitants. Cette sortie conviviale mêle observations, anecdotes et petits jeux pour mieux comprendre la vie nocturne. Accessible à tous, elle invite à voir la nature autrement. Une expérience simple et immersive pour curieux de tous âges.

RDV à Daubeuf-Serville

Heure 20h30

Distance 2,5 km

à partir de 7 ans .

Daubeuf-Serville 76110 Seine-Maritime Normandie +33 2 27 30 39 62 billetterie@campagne-de-caux.fr

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English : Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes

L’événement Caux’té Nuit Balade Animaux nocturnes Daubeuf-Serville a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes Campagne de Caux