Visite libre des jardins, Domaine du Grand Daubeuf, Daubeuf-Serville

Informations pratiques

Visite libre des jardins 19 et 20 septembre Domaine du Grand Daubeuf Seine-Maritime

5€, gratuit <11 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00 Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 - 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre des jardins du Domaine du Grand Daubeuf.

Venez profiter d’un moment suspendu, en pleine nature, calme et splendeur au programme, monuments historiques à découvrir.

Domaine du Grand Daubeuf Le Chateau, 76110 Daubeuf-Serville, France Daubeuf-Serville 76110 Seine-Maritime Normandie +33227305250 https://www.daubeuf.com Le château attribué à François Mansart, a été construit en 1629, ainsi que le domaine enclos.. Le château avec corps de logis flanqué de deux pavillons, est très caractéristique des constructions de la fin du règne de Louis XIII. Malgré les travaux d’amélioration du XIXe siècle, il est encore très représentatif de cette architecture robuste mais très soignée. Le parc a été redessiné au XVIIIe siècle, des perspectives ont été créées se prolongeant à l’extérieur du domaine au-delà du saut-de-loup. Dans son emprise foncière et dans sa composition, les grandes lignes en sont préservées, y compris la clôture. Au XIXe siècle, il a été modifié par Bühler (adjonction de la pièce d’eau et du jardin bas). L’ensemble des dépendances, construites par Pinchon et Boulanger dans la seconde moitié du XIXe siècle, sont d’un intérêt moindre, exception faite des grandes écuries réalisées selon un parti ambitieux avec leur grand hall éclairé d’une verrière et leurs amples ailes en hémicycle. Parking gratuit

Visite libre des jardins du Domaine du Grand Daubeuf.

© Cyrille Roquier