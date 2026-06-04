Cavagnac

Cavagnac Festival

Cavagnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

Deux soirées, 5 concerts ! Au programme Oiolossé, Rose baby Machine puis Tribute Goldman by Boni-D le vendredi ; Massey fergusound system, Dis-le à ton voisin et Dj le samedi

Deux soirées, 5 concerts ! Au programme Oiolossé, Rose baby Machine puis Tribute Goldman by Boni-D le vendredi ; Massey fergusound system, Dis-le à ton voisin et Dj le samedi. Marché nocturne les deux soirs

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Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 6 33 72 88 29

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English :

Two evenings, 5 concerts! On the program: Oiolossé, Rose baby Machine then Tribute Goldman by Boni-D on Friday; Massey fergusound system, Dis-le à ton voisin and Dj on Saturday

L’événement Cavagnac Festival Cavagnac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne