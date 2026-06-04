Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cavagnac Festival Cavagnac

Cavagnac Festival Cavagnac

Cavagnac Festival Cavagnac vendredi 10 juillet 2026.

Ville : 46110 Cavagnac

Département : Lot

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Cavagnac

Cavagnac Festival

Cavagnac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-10

Deux soirées, 5 concerts ! Au programme Oiolossé, Rose baby Machine puis Tribute Goldman by Boni-D le vendredi ; Massey fergusound system, Dis-le à ton voisin et Dj le samedi

Deux soirées, 5 concerts ! Au programme Oiolossé, Rose baby Machine puis Tribute Goldman by Boni-D le vendredi ; Massey fergusound system, Dis-le à ton voisin et Dj le samedi. Marché nocturne les deux soirs

  .

Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 6 33 72 88 29 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two evenings, 5 concerts! On the program: Oiolossé, Rose baby Machine then Tribute Goldman by Boni-D on Friday; Massey fergusound system, Dis-le à ton voisin and Dj on Saturday

L’événement Cavagnac Festival Cavagnac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne