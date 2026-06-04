Cavagnac Festival Cavagnac
Cavagnac Festival Cavagnac vendredi 10 juillet 2026.
Cavagnac
Cavagnac Festival
Cavagnac Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-10
Deux soirées, 5 concerts ! Au programme Oiolossé, Rose baby Machine puis Tribute Goldman by Boni-D le vendredi ; Massey fergusound system, Dis-le à ton voisin et Dj le samedi
Deux soirées, 5 concerts ! Au programme Oiolossé, Rose baby Machine puis Tribute Goldman by Boni-D le vendredi ; Massey fergusound system, Dis-le à ton voisin et Dj le samedi. Marché nocturne les deux soirs
.
Cavagnac 46110 Lot Occitanie +33 6 33 72 88 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Two evenings, 5 concerts! On the program: Oiolossé, Rose baby Machine then Tribute Goldman by Boni-D on Friday; Massey fergusound system, Dis-le à ton voisin and Dj on Saturday
L’événement Cavagnac Festival Cavagnac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne