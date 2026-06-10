Saint-Bonnet-de-Joux

Cavales

Château de Chaumont en Charolais Saint-Bonnet-de-Joux Saône-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-28

Dans le cadre des grandes Ecuries du Château de Chaumont, temple historique dédié au cheval, Nadine Walsh, conteuse Franco-Canadienne reconnue vous transportera dans un univers onirique avec Cavales son tout nouveau spectacle! A la tombée de la nuit, dans une ambiance intimiste et immersive vous vivrez les contes magiques du cheval nés des cendres des rituels anciens. Ce spectacle est pour l’occasion seulement, présenté en partenariat avec les cavaliers et les chevaux de la compagnie Equites; ainsi les contes prendront vie au rythmes des sabots! .

Château de Chaumont en Charolais Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Cavales

L’événement Cavales Saint-Bonnet-de-Joux a été mis à jour le 2026-06-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II