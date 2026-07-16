Visites Guidées et Animations aux Ecuries de Chaumont, Écuries du château de Chaumont, Saint-Bonnet-de-Joux
samedi 19 septembre 2026 · Écuries du château de Chaumont · Saint-Bonnet-de-Joux
Informations pratiques
Visites Guidées et Animations aux Ecuries de Chaumont 19 et 20 septembre Écuries du château de Chaumont Saône-et-Loire
Gratuit pour les moins de 18 ans, 10 euros pour les adultes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Venez découvrir les derniers travaux réalisés aux Ecuries de Chaumont, profitez des animations en plein air, des visites guidées, de l’atelier blasons, d’une balade en voiture à cheval, de la buvette, tout cela dans un cadre majestueux, au pied du château et des écuries monumentales du XVIIème siècle
Écuries du château de Chaumont 1004 route de Chaumont, 71220 Saint-Bonnet-Joux Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Bienvenue !
Venez découvrir les derniers travaux réalisés aux Ecuries de Chaumont, profitez des animations en plein air, des visites guidées, de l’atelier blasons, d’une balade en voiture à cheval, de la tout un…
©Mathieu Ravet
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