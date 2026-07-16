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Visites Guidées et Animations aux Ecuries de Chaumont, Écuries du château de Chaumont, Saint-Bonnet-de-Joux

samedi 19 septembre 2026 · Écuries du château de Chaumont · Saint-Bonnet-de-Joux

Visites Guidées et Animations aux Ecuries de Chaumont, Écuries du château de Chaumont, Saint-Bonnet-de-Joux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Écuries du château de Chaumont
Adresse
1004 route de Chaumont, 71220 Saint-Bonnet-Joux
Ville
71220 Saint-Bonnet-de-Joux
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit pour les moins de 18 ans, 10 euros pour les adultes

Visites Guidées et Animations aux Ecuries de Chaumont 19 et 20 septembre Écuries du château de Chaumont Saône-et-Loire

Gratuit pour les moins de 18 ans, 10 euros pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir les derniers travaux réalisés aux Ecuries de Chaumont, profitez des animations en plein air, des visites guidées, de l’atelier blasons, d’une balade en voiture à cheval, de la buvette, tout cela dans un cadre majestueux, au pied du château et des écuries monumentales du XVIIème siècle

Écuries du château de Chaumont 1004 route de Chaumont, 71220 Saint-Bonnet-Joux Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Bienvenue !
Venez découvrir les derniers travaux réalisés aux Ecuries de Chaumont, profitez des animations en plein air, des visites guidées, de l’atelier blasons, d’une balade en voiture à cheval, de la tout un…

©Mathieu Ravet

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