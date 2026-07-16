Visites Guidées et Animations aux Ecuries de Chaumont, Écuries du château de Chaumont, Saint-Bonnet-de-Joux

Informations pratiques

Visites Guidées et Animations aux Ecuries de Chaumont 19 et 20 septembre Écuries du château de Chaumont Saône-et-Loire

Gratuit pour les moins de 18 ans, 10 euros pour les adultes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Venez découvrir les derniers travaux réalisés aux Ecuries de Chaumont, profitez des animations en plein air, des visites guidées, de l’atelier blasons, d’une balade en voiture à cheval, de la buvette, tout cela dans un cadre majestueux, au pied du château et des écuries monumentales du XVIIème siècle

Écuries du château de Chaumont 1004 route de Chaumont, 71220 Saint-Bonnet-Joux Saint-Bonnet-de-Joux 71220 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Bienvenue !

Venez découvrir les derniers travaux réalisés aux Ecuries de Chaumont, profitez des animations en plein air, des visites guidées, de l’atelier blasons, d’une balade en voiture à cheval, de la tout un…

©Mathieu Ravet