Cave Ouverte Domaine Jeann-Naltet Mercurey
Cave Ouverte Domaine Jeann-Naltet Mercurey samedi 16 mai 2026.
Mercurey
Cave Ouverte
Domaine Jeann-Naltet 4 rue de Jamproyes Mercurey Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Le Domaine Jeannin-Naltet est heureux de vous inviter à participer à sa cave ouverte
Dégustation libre toute la journée!
Visites guidées du Domaine Jeannin-Naltet Clos des Grands Voyens Cuverie
11h, 15h et 18h
English Guided Tour of the Domaine Jeannin-Naltet 4:00 PM.
Offre exceptionnelle sur place le 16 mai 2026
1 bouteille de Mercurey Vieilles Vignes 2023 offerte pour 12 bouteilles de Mercurey 1er cru achetées.
Tarif préférentiel
Bourgogne Pinot Noir 2023 13,50 €
Mercurey Vieilles Vignes 2023 20,00 €
Mercurey 1er Cru Clos des Grands Voyens 2023 26,00 €
Mercurey 1er Cru Le Clos l’Evêque 2023 27,00 €
Mercurey 1er Cru Les Naugues 2023 27,00 €
Mercurey 1er Cru Cuvée Jeanne 2022 32,00 €
Mercurey Blanc 2024 21,00 €
Ratafia 15,00 €
Fine de Bourgogne 2014 35,00 €
Prunelle Naltet 28,00 € .
Domaine Jeann-Naltet 4 rue de Jamproyes Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 45 13 83 emilie.eschard@jeannin-naltet.fr
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English : Cave Ouverte
L’événement Cave Ouverte Mercurey a été mis à jour le 2026-04-28 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I
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