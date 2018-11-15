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Cave Ouverte Domaine Jeann-Naltet Mercurey

Cave Ouverte Domaine Jeann-Naltet Mercurey samedi 16 mai 2026.

Lieu : Domaine Jeann-Naltet

Adresse : 4 rue de Jamproyes

Ville : 71640 Mercurey

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mercurey

Cave Ouverte

Domaine Jeann-Naltet 4 rue de Jamproyes Mercurey Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 10:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Le Domaine Jeannin-Naltet est heureux de vous inviter à participer à sa cave ouverte

Dégustation libre toute la journée!

Visites guidées du Domaine Jeannin-Naltet Clos des Grands Voyens Cuverie
11h, 15h et 18h
English Guided Tour of the Domaine Jeannin-Naltet 4:00 PM.
Offre exceptionnelle sur place le 16 mai 2026
1 bouteille de Mercurey Vieilles Vignes 2023 offerte pour 12 bouteilles de Mercurey 1er cru achetées.
Tarif préférentiel
Bourgogne Pinot Noir 2023 13,50 €
Mercurey Vieilles Vignes 2023 20,00 €
Mercurey 1er Cru Clos des Grands Voyens 2023 26,00 €
Mercurey 1er Cru Le Clos l’Evêque 2023 27,00 €
Mercurey 1er Cru Les Naugues 2023 27,00 €
Mercurey 1er Cru Cuvée Jeanne 2022 32,00 €
Mercurey Blanc 2024  21,00 €
Ratafia 15,00 €
Fine de Bourgogne 2014 35,00 €
Prunelle Naltet 28,00 €   .

Domaine Jeann-Naltet 4 rue de Jamproyes Mercurey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 45 13 83  emilie.eschard@jeannin-naltet.fr

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English : Cave Ouverte

L’événement Cave Ouverte Mercurey a été mis à jour le 2026-04-28 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I

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