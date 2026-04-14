Caves de la Chartreuse, Caves de la Chartreuse, Voiron

Caves de la Chartreuse 1 – 7 juin Caves de la Chartreuse Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Le site touristique des Caves de la Chartreuse a fait peau neuve en juin 2022 avec un parcours de visite entièrement repensé dans lequel vous vivrez une expérience Chartreuse inédite. De l’origine de l’Elixir en passant par la naissance de la liqueur, ou encore la fondation de la Marque, ce seront près de 1200 pièces originales, jamais exposées, que vous pourrez découvrir.

Caves de la Chartreuse 10 Boulevard Edgar Kofler 38500 Voiron Voiron 38500 Isère Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « visites@chartreuse.fr »}]

Visitez le site touristique des caves de la chartreuse

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