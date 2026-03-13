Caves Ouvertes et Marché gourmand d’automne

Valmer Chançay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 17:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Une occasion unique de visiter les caves et les chais habituellement fermés au public ! Nous vous donnons rendez-vous, à l’occasion de nos caves ouvertes et du marché gourmand d’automne.

Visite guidée des caves et des chais avec Jean de Saint Venant, marché gourmand, restauration sur place, dégustation des vins du Château, concours de la plus longue gourde, accès libre aux jardins, à la chapelle et au parc historique… Ne manquez pas cet évènement incontournable de notre domaine viticole qui clotûre une saison estivale bien chargée ! Restauration sur place. .

Valmer Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 93 12 jardins@chateau-de-valmer.com

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English : Christmas markets in the gardens of Valmer

The spirit of Christmas in a special place

L’événement Caves Ouvertes et Marché gourmand d’automne Chançay a été mis à jour le 2026-03-13 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire