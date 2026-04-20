Cazelle Café Capdenac-Gare
Cazelle Café Capdenac-Gare jeudi 23 avril 2026.
Capdenac-Gare
Cazelle Café
Capdenac-Gare Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
4 voix avec des instruments acoustiques
Cazelle Café c’est quatre voix, des instruments acoustiques, des chansons, des sourires chaleureux et des costumes pour vous servir un concert aux rythmiques variées, explorant à la fois de sonorités métissées alliant swing enjoué, des rythmes ensorcelants de la Cumbia et des accents festifs des Balkans.
Au fil des compositions originales et reprises, dans un savant équilibre entre vivacité et douceur, le groupe étend sa complicité au public. Les harmonies vocales polyphoniques et les instrumentations riches insufflent une énergie communicative, transformant chaque performance en un moment de partage et de découverte musicale. .
Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 83 45 lecaveau12@gmail.com
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English :
4 voices with acoustic instruments
L’événement Cazelle Café Capdenac-Gare a été mis à jour le 2026-04-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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