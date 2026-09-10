Ce château a quelque chose à te dire…, Château d’Aujac, Aujac

Informations pratiques

Ce château a quelque chose à te dire… 19 et 20 septembre Château d’Aujac Gard

Sans réservation. Tarifs préférentiels : 6€/adulte, 4€/enfant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Le château d’Aujac, un château-rêve

Découvrez l’histoire d’un vieux château résolument tourné vers l’avenir, un lieu habité par une âme que toute une équipe de passionnés s’attache à préserver.

Transmettre une passion quotidienne, résister à l’épreuve du temps et raviver des siècles d’histoire : telle est l’ambition de celles et ceux qui œuvrent à la pérennité de ce lieu et croient en sa magie.

Château d’Aujac 940 route du Cheylard 30450 Aujac Aujac 30450 Gard Occitanie 06 86 66 20 66 https://www.chateau-aujac.fr/ https://www.facebook.com/chateaudaujac/;https://www.instagram.com/chateaudaujac/;https://www.tiktok.com/@chateauducheylard;https://www.youtube.com/channel/UCZDyp8iEjmKGOAT5L3WCPqg Le château d’Aujac s’installe au XIIIe siècle en haute vallée de la Cèze.

C’est au XVIIe siècle que le château prend son allure actuelle.

Une ferme en contrebas abrite vidéos, expositions, boutique, petit bar.

Encore habité aujourd’hui, ce château propose des animations tout au long de l’année avec un évènement phare: La Malabestia, reconstitution historique de la vie civile et militaire dans une petite forteresse rurale en Cévennes au XVIIIe siècle, au temps de la Bête du Gévaudan… D 51

Le château d’Aujac: un château-rêve.

© Association Château d’Aujac