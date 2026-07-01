Ce que chantent les Âmes… | Festival SineMuro Abbaye Moutiers-Saint-Jean

Informations pratiques

Moutiers-Saint-Jean

Ce que chantent les Âmes… | Festival SineMuro

Abbaye 1 Place de l’Abbaye Moutiers-Saint-Jean Côte-d’Or

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre de sa deuxième édition, le Festival SineMuro propose le samedi 11 juillet 2026 à l’Abbaye-Château de Moutiers-Saint-Jean un concert exceptionnel intitulé Ce que chantent les âmes… .

Dans le cadre remarquable de ce joyau du patrimoine bourguignon, ce programme fait dialoguer les traditions musicales d’Orient et d’Occident. La soirée s’ouvrira avec Aubade de George Enescu et une création du compositeur David Sotiropoulos, avant de laisser place aux sonorités du kamancheh, vièle traditionnelle iranienne, sous les doigts de Siavash Molaeian, qui fera découvrir au public la richesse des musiques persanes aux côtés des artistes du festival.

Le concert s’achèvera avec l’un des sommets de la musique de chambre, le Quintette avec clarinette de Mozart, interprété avec Vincent Martin, clarinettiste solo de la Garde républicaine, entouré des musiciens du Festival SineMuro.

Fidèle à l’esprit du festival, cette soirée invite à un véritable voyage musical, où les répertoires, les cultures et les époques se répondent dans un dialogue sensible entre patrimoine, création et transmission. .

Abbaye 1 Place de l’Abbaye Moutiers-Saint-Jean 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté motoperpetuoassociation@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ce que chantent les Âmes… | Festival SineMuro

L’événement Ce que chantent les Âmes… | Festival SineMuro Moutiers-Saint-Jean a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Montbardois | 2*