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Ce que le jardin nous confie ( Visite guidée ), Ferme et jardin La Terre Pimprenelle, Alboussière

dimanche 20 septembre 2026 · Ferme et jardin La Terre Pimprenelle · Alboussière

Ce que le jardin nous confie ( Visite guidée ), Ferme et jardin La Terre Pimprenelle, Alboussière

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ferme et jardin La Terre Pimprenelle
Adresse
75, chemin du petit courbis, 07440 Alboussière
Ville
07440 Alboussière
Département
Ardèche
Tarif
Entree adulte 10€ avec visite guidée offerte

Ce que le jardin nous confie ( Visite guidée ) Dimanche 20 septembre, 15h00 Ferme et jardin La Terre Pimprenelle Ardèche

Entree adulte 10€ avec visite guidée offerte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Né il y a 25 ans, ce jardin ne se contente pas d’exister : il traverse les tempêtes, les sécheresses, les tourmentes du temps, et parfois survit contre toute attente — comme il traverse déjà les crises de son temps, climatiques, humaines, silencieuses. Derrière sa beauté apparente se cachent des combats silencieux : des espèces qui vacillent, des mémoires qui s’effacent, des équilibres qu’il faut sans cesse réinventer. Au fil de la visite, on croise ceux qui, jour après jour, choisissent de résister à l’effacement plutôt que de le subir. Vous découvrirez comment un patrimoine menacé peut devenir un terrain d’imagination et de renaissance. Cette visite n’est pas seulement une promenade : c’est une invitation à porter, vous aussi, un regard neuf sur ce qui mérite d’être sauvé.

Ferme et jardin La Terre Pimprenelle 75, chemin du petit courbis, 07440 Alboussière Alboussière 07440 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 58 00 27 http://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle Jardin remarquable depuis 2012. Collection nationale de Gingko biloba, de Taxodium distichum.
Riche d’une diversité Botanique exceptionnelle. Jardin qui soigne grâce à des énergies étonnantes dues à l’organisation du jardin sur les proportions du nombre d’or cher à Léonard de Vinci, ainsi qu’à des roches originales et magnifiques. L’ancienne ferme rénovée est unique dans la région avec ses contreforts en gré. Parking sur place
Né il y a 25 ans, ce jardin ne se contente pas d’exister : il traverse les tempêtes, les sécheresses, les tourmentes du temps, et parfois survit contre toute attente — comme il traverse déjà les de :…

©Raphaël Benedetti

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