Ce que le jardin nous confie ( Visite guidée ), Ferme et jardin La Terre Pimprenelle, Alboussière

Informations pratiques

Ce que le jardin nous confie ( Visite guidée ) Dimanche 20 septembre, 15h00 Ferme et jardin La Terre Pimprenelle Ardèche

Entree adulte 10€ avec visite guidée offerte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Né il y a 25 ans, ce jardin ne se contente pas d’exister : il traverse les tempêtes, les sécheresses, les tourmentes du temps, et parfois survit contre toute attente — comme il traverse déjà les crises de son temps, climatiques, humaines, silencieuses. Derrière sa beauté apparente se cachent des combats silencieux : des espèces qui vacillent, des mémoires qui s’effacent, des équilibres qu’il faut sans cesse réinventer. Au fil de la visite, on croise ceux qui, jour après jour, choisissent de résister à l’effacement plutôt que de le subir. Vous découvrirez comment un patrimoine menacé peut devenir un terrain d’imagination et de renaissance. Cette visite n’est pas seulement une promenade : c’est une invitation à porter, vous aussi, un regard neuf sur ce qui mérite d’être sauvé.

Ferme et jardin La Terre Pimprenelle 75, chemin du petit courbis, 07440 Alboussière Alboussière 07440 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 58 00 27 http://sites.google.com/site/jardinlaterrepimprenelle Jardin remarquable depuis 2012. Collection nationale de Gingko biloba, de Taxodium distichum.

Riche d’une diversité Botanique exceptionnelle. Jardin qui soigne grâce à des énergies étonnantes dues à l’organisation du jardin sur les proportions du nombre d’or cher à Léonard de Vinci, ainsi qu’à des roches originales et magnifiques. L’ancienne ferme rénovée est unique dans la région avec ses contreforts en gré. Parking sur place

Né il y a 25 ans, ce jardin ne se contente pas d’exister : il traverse les tempêtes, les sécheresses, les tourmentes du temps, et parfois survit contre toute attente — comme il traverse déjà les de :…

©Raphaël Benedetti