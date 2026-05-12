Mauprévoir

Ce que m’ont dit les oiseaux par Le Pêcheur d’oiseaux

Plan d’eau Mauprévoir Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Arpenteur des bois, des fleuves et des rivières, amoureux des bêtes de tous poils, Jérôme Douplat, le Pêcheur d’oiseaux poursuit depuis plus de 20 ans, son chemin à travers la parole Nature .

Poète et conteur naturaliste, avec ses histoires vraies qui tutoient l’imaginaire, il n’a pas son pareil pour transposer la Nature dans une dimension artistique.

Son spectacle “Ce que m’ont dit les oiseaux”, figure de l’oralité éco-poétique, joué plus de 250 fois, est devenu une référence dans le domaine du récit naturaliste et des arts du chemin. .

Plan d’eau Mauprévoir 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Ce que m’ont dit les oiseaux par Le Pêcheur d’oiseaux

L’événement Ce que m’ont dit les oiseaux par Le Pêcheur d’oiseaux Mauprévoir a été mis à jour le 2026-05-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne