Ce soir, ça buzz ? Antipode Rennes
mardi 13 octobre 2026 · Antipode · Rennes
Informations pratiques
Ce soir, ça buzz ? Antipode Rennes Mardi 13 octobre, 19h00 Ille-et-Vilaine
Quiz musique et cinéma, superstition & surnaturel !
* Début du quiz : 19h00
* Fin du quiz : 21h00
* Antipode – Le Forum
* Inscription par mail à [bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr](mailto:bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr)
**Ce soir, ça buzz ?** – Rencontre
Nous sommes le 13 du mois, et c’est la 13ème édition pour ce grand quiz musique & cinéma spécial superstition et surnaturel ! Réuni·es par équipe autour du buzzer, embarquez pour un quiz ludique où rapidité, stratégie et cohésion d’équipe seront de mise ! Le but ? Collectez un maximum de points pour emporter la victoire, gagner des cadeaux surprises et surtout : devenir les champion·nes de notre quiz !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-13T19:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-13T21:00:00.000+02:00
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https://antipode-rennes.fr/agenda/ce-soir-ca-buzz-quiz-musique-et-cinema-superstition-surnaturel
Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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