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Ce soir, ça buzz ?, Antipode, Rennes

mardi 13 octobre 2026 · Antipode · Rennes

Ce soir, ça buzz ?, Antipode, Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Lieu
Antipode
Adresse
75 avenue Jules Maniez
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Ce soir, ça buzz ? Mardi 13 octobre, 19h00 Antipode Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T19:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T19:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00

Ce soir, ça buzz ? – Rencontre
Nous sommes le 13 du mois, et c’est la 13ème édition pour ce grand quiz musique & cinéma spécial superstition et surnaturel ! Réuni·es par équipe autour du buzzer, embarquez pour un quiz ludique où rapidité, stratégie et cohésion d’équipe seront de mise ! Le but ? Collectez un maximum de points pour emporter la victoire, gagner des cadeaux surprises et surtout : devenir les champion·nes de notre quiz !

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Quiz musique et cinéma, superstition & surnaturel ! quiz jeu

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