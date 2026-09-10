Ce soir, ça buzz ?, Antipode, Rennes
mardi 13 octobre 2026 · Antipode · Rennes
Informations pratiques
Ce soir, ça buzz ? Mardi 13 octobre, 19h00 Antipode Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-13T19:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-13T19:00:00+02:00 – 2026-10-13T21:00:00+02:00
Début du quiz : 19h00
Fin du quiz : 21h00
Antipode – Le Forum
Inscription par mail à bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr
Ce soir, ça buzz ? – Rencontre
Nous sommes le 13 du mois, et c’est la 13ème édition pour ce grand quiz musique & cinéma spécial superstition et surnaturel ! Réuni·es par équipe autour du buzzer, embarquez pour un quiz ludique où rapidité, stratégie et cohésion d’équipe seront de mise ! Le but ? Collectez un maximum de points pour emporter la victoire, gagner des cadeaux surprises et surtout : devenir les champion·nes de notre quiz !
Antipode 75 avenue Jules Maniez Rennes 35000 La Courrouze Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://antipode-rennes.fr/agenda/ce-soir-ca-buzz-quiz-musique-et-cinema-superstition-surnaturel »}] [{« link »: « mailto:bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr »}]
Quiz musique et cinéma, superstition & surnaturel ! quiz jeu
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