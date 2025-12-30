CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT THEATRE A L’OUEST Auray

CE SOIR LES FEMMES SE LACHENT Début : 2026-08-28 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour elle, c’est l’homme parfait… à un détail près : il a l’âge de son fils !Après 32 ans de mariage, être quittée avec un post-it sur le frigo, ça fait mal ! Et se remettre sur le marché des célib quand on n’a plus les codes, c’est…mission impossible. Mais alors que Catherine s’apprête à faire une croix sur sa vie sentimentale, l’amour frappe à sa porte. Histoire impossible ? Il faut dire que cet homme va lui réserver bien des surprises. Est-il vraiment celui qu’il prétend être ? Entre quiproquos et malentendus, leur couple a-t-il un avenir ? Que faire si son ex-mari revient ? Heureusement, Catherine peut compter sur sa meilleure amie, son coach et son fils ! Une comédie romantique moderne réservée à tous ceux qui croient qu’en amour tout est possible ! Durée : 1h30 Pour tout public à partir de 8 ans

Vous pouvez obtenir votre billet ici

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56