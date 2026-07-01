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« À voix haute »

Entre pop culture, autofiction et sociologie du genre, installé au Lycée Henri Bergson, Ceci est mon corps retrace le destin d’une femme née dans les années 1990. Agathe Charnet puise dans son histoire personnelle pour interroger ce que le corps des femmes porte d’injonctions, de silences et de récits imposés. Enfant, elle n’était ni vraiment garçon ni vraiment fille, plutôt cheval sauvage. À huit ans, elle se rêvait Esmeralda ; à neuf, elle tombait amoureuse d’une enfant de chœur. À l’orée de la trentaine, elle découvre enfin ce qu’on appelle le corps lesbien. Soutenue par un univers sonore enveloppant, où musique live et création sonore immersive se croisent, cette parole – drôle et intense – avance sans détour, portée par deux interprètes habitées et puissantes.

Un spectacle d’Agathe Charnet dans le cadre du Festival Paris l’été

Du mardi 28 juillet 2026 au jeudi 30 juillet 2026 :

jeudi

de 20h30 à 21h50

mardi, mercredi

de 19h00 à 20h20

payant

Tarif B

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-28T22:00:00+02:00

fin : 2026-07-31T00:50:00+02:00

Date(s) : 2026-07-28T19:00:00+02:00_2026-07-28T20:20:00+02:00;2026-07-29T19:00:00+02:00_2026-07-29T20:20:00+02:00;2026-07-30T20:30:00+02:00_2026-07-30T21:50:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/ceci-est-mon-corps



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