CECILE MARX – LE SCENACLE Besancon

CECILE MARX Début : 2026-03-14 à 20:00. Tarif : – euros.

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC SURMESURES PRODUCTIONS, PRÉSENTE : CECILE MARXEt si nos moments de ridicule devenaient nos meilleures histoires ?Dans ce spectacle mêlant stand up et musique, Cécile Marx raconte avec humour et sanscomplexe son parcours chaotique.Sur le fil entre trash et poésie, elle nous parle des amitiés toxiques, de la famille, des addictions,mais aussi de thèmes plus légers, comme les serial killers.Dans un monde où la perfection est omni-préssante, elle rappelle que ce sont aussi nos défautsqui nous rendent… Iconique.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

LE SCENACLE 6 RUE DE LA VIEILLE MONNAIE 25000 Besancon 25