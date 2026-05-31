Celebration Days Festival, Cernoy, Cernoy

Celebration Days Festival 31 juillet – 2 août Cernoy Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-31T18:00:00+02:00 – 2026-07-31T23:58:00+02:00

Fin : 2026-08-02T18:00:00+02:00 – 2026-08-02T23:59:00+02:00

Rendez-vous les 31 juillet, 1er et 2 août 2026 pour trois jours de musique, de rencontres et de partage, au cœur d’un écrin de verdure, à l’abri des regards.

Depuis plus de quinze ans, le Celebration Days Festival transforme ce lieu unique en une véritable parenthèse hors du temps, le temps d’un week-end durant lequel festivaliers, bénévoles et artistes se croisent et se recroisent, entre sourires complices, découvertes musicales et retrouvailles attendues.

Au programme : des concerts portés par des groupes internationaux, des artistes atypiques venus des confins de l’Europe, mais aussi des acteurs de la scène locale isarienne. Une programmation pensée comme une invitation au voyage, à la curiosité et à l’ouverture.

Le festival se vit aussi au-delà des concerts: Ateliers, installations et propositions artistiques investissent le site, offrant d’autres manières de se rencontrer et de partager. Cette année, Le Microscope, le festival des micro-initiatives de l’association Paradigme, revient avec un format inédit au Celebration Days Festival. D’autres expériences artistiques ponctuent le week-end, entre lectures féministes et érotiques du collectif Les Indécentes et moments collectifs, avec notamment un bal old time proposé le dimanche après-midi par le collectif OTOP.

Le Celebration Days Festival, c’est aussi prendre le temps : échanger autour d’un verre ou d’un repas, flâner entre deux concerts et profiter pleinement du cadre naturel qui nous accueille, en se laissant porter par l’ambiance singulière du lieu. Attaché à des valeurs fortes, le festival met un point d’honneur au respect de tous et à l’écoresponsabilité. Tri des déchets, utilisation de matériaux de récupération pour la scénographie, toilettes sèches : autant de gestes concrets pour préserver l’environnement dans lequel nous nous retrouvons, le temps de ce petit Eden éphémère.

Voilà l’esprit du Celebration Days Festival.

Un rendez-vous à construire ensemble, année après année.

Cernoy Cernoy Cernoy 60190 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://celebrationdays.org/le-festival »}]

Rendez-vous les 31 juillet, 1er et 2 août 2026 pour trois jours de musique, de rencontres et de partage, au cœur d’un écrin de verdure, à l’abri des regards. Musique Rock

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