Célébration de la Saint Fiacre Chançay
Célébration de la Saint Fiacre Chançay dimanche 30 août 2026.
Célébration de la Saint Fiacre
Chançay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le Château de Valmer célèbre Saint Fiacre, patron des jardiniers et des maraîchers !
Saint Fiacre est le patron des jardiniers voilà pourquoi nous le célèbrerons au Château de Valmer ! Venez passez un moment agréable au cœur des 5 hectares de jardins dont un hectare de potager conservatoire labellisés ‘Jardin remarquable’. La chapelle troglodytique et les jardins seront à l’honneur. .
Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 93 12 jardins@chateaudevalmer.com
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English :
The Château de Valmer celebrates Saint Fiacre, patron saint of gardeners and market gardeners!
L’événement Célébration de la Saint Fiacre Chançay a été mis à jour le 2026-03-13 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire