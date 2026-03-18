Célébration de la Saint Fiacre

Chançay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le Château de Valmer célèbre Saint Fiacre, patron des jardiniers et des maraîchers !

Saint Fiacre est le patron des jardiniers voilà pourquoi nous le célèbrerons au Château de Valmer ! Venez passez un moment agréable au cœur des 5 hectares de jardins dont un hectare de potager conservatoire labellisés ‘Jardin remarquable’. La chapelle troglodytique et les jardins seront à l’honneur. .

Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 52 93 12 jardins@chateaudevalmer.com

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English :

The Château de Valmer celebrates Saint Fiacre, patron saint of gardeners and market gardeners!

L’événement Célébration de la Saint Fiacre Chançay a été mis à jour le 2026-03-13 par Montlouis-Vouvray Touraine Val de Loire