Célébration des 100 ans de l’École Robert et Cécile Mourez, École Robert et Cécile MOUREZ, Choisy-au-Bac

Informations pratiques

Célébration des 100 ans de l’École Robert et Cécile Mourez Vendredi 18 septembre, 18h30 École Robert et Cécile MOUREZ Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T18:30:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

100 ANS DÉJÀ !

1926 : la date surplombe la façade d’un majestueux bâtiment. On inaugure la nouvelle « école communale » de Choisy-au-Bac.

Une école que l’on désignera plus tard « école du Centre », pour la différencier de la nouvelle « école des Linières », avant de la baptiser du nom d’un emblématique couple d’enseignants, Robert et Cécile Mourez.

Le vendredi 18 septembre à partir de 18h30, pénétrez dans la cour de l’école Robert et Cécile Mourez pour fêter cet anniversaire.

Une belle occasion pour rappeler l’histoire ce patrimoine communal, évoquer la mémoire des enseignants qui s’y sont succédé et partager des souvenirs entre élèves et anciens élèves.

Vous possédez d’anciennes photos de classe ou photos de l’école antérieures aux années 70 ? N’hésitez pas à nous contacter !

Françoise AMOUROUX, Directrice de l’école Robert et Cécile Mourez : ce.0600718E@ac-amiens.fr

Sophie KIPFER, Déléguée à la culture et au patrimoine : sophie.kipfer@choisyaubac.fr

École Robert et Cécile MOUREZ 6 Rue du Général Leclerc, 60750 Choisy-au-Bac Choisy-au-Bac 60750 Oise Hauts-de-France 0344401796 https://www.education.gouv.fr/annuaire/60750/choisy-au-bac/ecole/0600718e/ecole-elementaire-robert-et-cecile-mourez.html [{« link »: « mailto:ce.0600718E@ac-amiens.fr »}, {« link »: « mailto:sophie.kipfer@choisyaubac.fr »}]

100 ANS DÉJÀ !

©Photo d’archive