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CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE Le Bousquet-d’Orb

CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE Le Bousquet-d’Orb samedi 19 septembre 2026.

Adresse : Maison de retraite Château de la Verreri

Ville : 34260 Le Bousquet-d'Orb

Département : Hérault

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif :

Le Bousquet-d’Orb

CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE

Maison de retraite Château de la Verreri Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Célébration des 40 ans de la maison de retraite château de la verrerie
Évènement co construit avec la commune et l’EHPAD
Infos à venir
Célébration des 40 ans de la maison de retraite château de la verrerie
Évènement co construit avec la commune et l’EHPAD
Infos à venir   .

Maison de retraite Château de la Verreri Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 89 

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English :

Celebration of the 40th anniversary of the Château de la Verrerie retirement home
Event organized in collaboration with the municipality and the nursing home
More information to come

L’événement CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB

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