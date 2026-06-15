CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE Le Bousquet-d’Orb
CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE Le Bousquet-d’Orb samedi 19 septembre 2026.
Le Bousquet-d’Orb
CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE
Maison de retraite Château de la Verreri Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Célébration des 40 ans de la maison de retraite château de la verrerie
Évènement co construit avec la commune et l’EHPAD
Infos à venir
Célébration des 40 ans de la maison de retraite château de la verrerie
Évènement co construit avec la commune et l’EHPAD
Infos à venir .
Maison de retraite Château de la Verreri Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 89
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English :
Celebration of the 40th anniversary of the Château de la Verrerie retirement home
Event organized in collaboration with the municipality and the nursing home
More information to come
L’événement CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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