CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE Le Bousquet-d’Orb samedi 19 septembre 2026.

Le Bousquet-d’Orb

CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE

Maison de retraite Château de la Verreri Le Bousquet-d’Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Célébration des 40 ans de la maison de retraite château de la verrerie

Évènement co construit avec la commune et l’EHPAD

Infos à venir

Célébration des 40 ans de la maison de retraite château de la verrerie

Évènement co construit avec la commune et l’EHPAD

Infos à venir .

Maison de retraite Château de la Verreri Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 89

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English :

Celebration of the 40th anniversary of the Château de la Verrerie retirement home

Event organized in collaboration with the municipality and the nursing home

More information to come

L’événement CÉLÉBRATION DES 40 ANS DE LA MAISON DE RETRAITE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB