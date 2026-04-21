FÊTE DE LA CÈBE Le Bousquet-d’Orb
FÊTE DE LA CÈBE Le Bousquet-d’Orb samedi 3 octobre 2026.
Le Bousquet-d’Orb
FÊTE DE LA CÈBE
Le Bousquet-d’Orb Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
FÊTE DE LA CÈBE DE TARASSAC
Samedi 3 Octobre 2026 à la salle Marcel Roux du Bousquet d’Orb
La commune du Bousquet d’Orb et les producteurs d’oignons du Haut-Languedoc fêtent la Cèbe de Tarassac à la Salle Marcel Roux.
Accompagnée d’un marché paysan bio, vous trouverez à la fête la Cèbe de Tarassac sous toutes ses formes oignons à emporter pour votre consommation hivernale, semence pour la s
FÊTE DE LA CÈBE DE TARASSAC
Samedi 3 Octobre 2026 à la salle Marcel Roux du Bousquet d’Orb
La commune du Bousquet d’Orb et les producteurs d’oignons du Haut-Languedoc fêtent la Cèbe de Tarassac à la Salle Marcel Roux.
Accompagnée d’un marché paysan bio, vous trouverez à la fête la Cèbe de Tarassac sous toutes ses formes oignons à emporter pour votre consommation hivernale, semence pour la saison prochaine, plats à consommer sur place le midi. .
Le Bousquet-d’Orb 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 80 89
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English : FÊTE DE LA CÈBE
Organic farmers’ market: Tarassac onions, seasonal vegetables, wine, honey, meat, herbs, bread.
Association stands: Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac, Nature et Progrès, Confédération Paysanne, participatory research stand… Seed and plant exchange.
L’événement FÊTE DE LA CÈBE Le Bousquet-d’Orb a été mis à jour le 2026-06-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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