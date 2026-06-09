Célébration solidaire pour les enfants de Guinée Forestière Salle des fêtes Estirac vendredi 3 juillet 2026.

Estirac

Célébration solidaire pour les enfants de Guinée Forestière

Salle des fêtes ESTIRAC Estirac Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-03

L’association L’Oiseau Bleu de N’Zérékoré organise à Estirac un week-end festif et solidaire au profit des enfants de Guinée Forestière.

Deux temps forts sont proposés pour partager un moment convivial tout en soutenant une belle cause.

Vendredi 3 juillet à 19h, les participants pourront découvrir un stage de danse rythme sinté accompagné de percussions live. Une soirée dynamique et chaleureuse ouverte à tous, au tarif de 15 €, avec gratuité pour les enfants.

Samedi 4 juillet à partir de 12h, place à la gourmandise avec un repas africain animé par Percu Top et Opéra Tutti.

Au menu salade, couscous accompagné de poulet et merguez, vin rouge et rosé, gâteau à la banane et son coulis de mangue, suivi d’un café.

Tous les bénéfices de cette manifestation seront intégralement reversés aux actions de l’association en faveur des enfants de Guinée Forestière.

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Salle des fêtes ESTIRAC Estirac 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 14 83 37 mzereko@gmail.com

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English :

The L’Oiseau Bleu association in N?Zérékoré is organizing a weekend of festivities and solidarity in Estirac, in aid of the children of Guinea Forestière.

Two highlights are proposed to share a convivial moment while supporting a great cause.

On Friday, July 3 at 7pm, participants will be able to discover a Sinté rhythm dance workshop accompanied by live percussion. A warm and dynamic evening open to all, priced at 15?, with children free.

Saturday, July 4, from 12 noon, it’s time to indulge in a delicious African meal hosted by Percu Top and Opéra Tutti.

On the menu: salad, couscous with chicken and merguez, red and rosé wine, banana cake with mango coulis, followed by coffee.

All profits from this event will be donated to the association?s work on behalf of children in Guinea Forestière.

L’événement Célébration solidaire pour les enfants de Guinée Forestière Estirac a été mis à jour le 2026-06-09 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65