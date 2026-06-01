Célébrez la Fête de la Musique au Bidule! Nogent-l’Artaud
Célébrez la Fête de la Musique au Bidule! Nogent-l’Artaud dimanche 21 juin 2026.
Nogent-l’Artaud
Célébrez la Fête de la Musique au Bidule!
Parc du 8 mai 1945 Nogent-l’Artaud Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 14:30:00
fin : 2026-06-21 20:30:00
Date(s) :
2026-06-21
Célébrez la Fête de la Musique au Bidule !
Nous vous proposons une après-midi riche en musique, en partage et en créativité, pour tous les âges !
Au programme
• 14h30 | Début de la Fête
• Introduction par le Bœuf sauce Bidule
• Dès 15h | ATELIERS CIRQUE avec Des Balles Ton Cirque
ateliers tout public et démonstrations, en interlude
• 16h | Concert USCULE (1er set)
• 17h30 | Concert USCULE (2e set)
• 19h | Concert AÏTÉKA
DIMANCHE 21 JUIN
de 14h30 à 20h30
— Restauration & boissons sur place —
Célébrez la Fête de la Musique au Bidule !
Nous vous proposons une après-midi riche en musique, en partage et en créativité, pour tous les âges !
Au programme
• 14h30 | Début de la Fête
• Introduction par le Bœuf sauce Bidule
• Dès 15h | ATELIERS CIRQUE avec Des Balles Ton Cirque
ateliers tout public et démonstrations, en interlude
• 16h | Concert USCULE (1er set)
• 17h30 | Concert USCULE (2e set)
• 19h | Concert AÏTÉKA
DIMANCHE 21 JUIN
de 14h30 à 20h30
— Restauration & boissons sur place — .
Parc du 8 mai 1945 Nogent-l’Artaud 02310 Aisne Hauts-de-France
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English :
Celebrate the Fête de la Musique at Le Bidule!
An afternoon of music, sharing and creativity for all ages!
On the program:
? 2:30 pm | Party begins
? Introduction by B?uf sauce Bidule
? From 3pm | CIRQUE WORKSHOPS with Des Balles Ton Cirque
workshops for all ages and demonstrations, as an interlude
? 4pm | Concert USCULE (1st set)
? 5.30pm | Concert USCULE (2nd set)
? 7pm | Concert AÏTÉKA
? SUNDAY, JUNE 21
from 2:30 pm to 8:30 pm
— Catering & drinks on site —
L’événement Célébrez la Fête de la Musique au Bidule! Nogent-l’Artaud a été mis à jour le 2026-05-28 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne
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