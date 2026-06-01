Célébrez la Fête de la Musique au Bidule! Nogent-l’Artaud dimanche 21 juin 2026.

Nogent-l’Artaud

Célébrez la Fête de la Musique au Bidule!

Parc du 8 mai 1945 Nogent-l’Artaud Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 14:30:00

fin : 2026-06-21 20:30:00

Date(s) :

2026-06-21

Célébrez la Fête de la Musique au Bidule !

Nous vous proposons une après-midi riche en musique, en partage et en créativité, pour tous les âges !

Au programme

• 14h30 | Début de la Fête

• Introduction par le Bœuf sauce Bidule

• Dès 15h | ATELIERS CIRQUE avec Des Balles Ton Cirque

ateliers tout public et démonstrations, en interlude

• 16h | Concert USCULE (1er set)

• 17h30 | Concert USCULE (2e set)

• 19h | Concert AÏTÉKA

DIMANCHE 21 JUIN

de 14h30 à 20h30

— Restauration & boissons sur place —

Célébrez la Fête de la Musique au Bidule !

Nous vous proposons une après-midi riche en musique, en partage et en créativité, pour tous les âges !

Au programme

• 14h30 | Début de la Fête

• Introduction par le Bœuf sauce Bidule

• Dès 15h | ATELIERS CIRQUE avec Des Balles Ton Cirque

ateliers tout public et démonstrations, en interlude

• 16h | Concert USCULE (1er set)

• 17h30 | Concert USCULE (2e set)

• 19h | Concert AÏTÉKA

DIMANCHE 21 JUIN

de 14h30 à 20h30

— Restauration & boissons sur place — .

Parc du 8 mai 1945 Nogent-l’Artaud 02310 Aisne Hauts-de-France

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English :

Celebrate the Fête de la Musique at Le Bidule!

An afternoon of music, sharing and creativity for all ages!

On the program:

? 2:30 pm | Party begins

? Introduction by B?uf sauce Bidule

? From 3pm | CIRQUE WORKSHOPS with Des Balles Ton Cirque

workshops for all ages and demonstrations, as an interlude

? 4pm | Concert USCULE (1st set)

? 5.30pm | Concert USCULE (2nd set)

? 7pm | Concert AÏTÉKA

? SUNDAY, JUNE 21

from 2:30 pm to 8:30 pm

— Catering & drinks on site —

L’événement Célébrez la Fête de la Musique au Bidule! Nogent-l’Artaud a été mis à jour le 2026-05-28 par Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne