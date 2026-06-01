Célébrons 30 ans de recherches archéologiques à Touquin !, Société Archéologique de Touquin, Touquin

Célébrons 30 ans de recherches archéologiques à Touquin ! 13 et 14 juin Société Archéologique de Touquin Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, la Société Archéologique de Touquin (SAT) célèbre cette année son 30e anniversaire et vous invite à un week-end placé sous le signe de la découverte archéologique et du patrimoine.

Partez pour un véritable voyage à travers 80 000 ans d’histoire locale grâce à des visites guidées et à la découverte de la nouvelle muséographie du musée.

Archéologie et art contemporain : une rencontre originale

Des activités seront proposées aux jeunes visiteurs et aux familles :

simulateur de fouilles archéologiques,

réalisation d’un vase comme au Néolithique,

ateliers créatifs et d’art-thérapie autour de l’archéologie et des œuvres de FRADELRICO.

Les horaires des ateliers et des manifestations seront consultables sur le site de l’association SAT :

https://sat77-archeologie.fr

Venez nombreux partager ce week-end festif et culturel consacré à l’histoire, à la création artistique et à la valorisation de notre patrimoine.

Nous vous attendons nombreux !

Société Archéologique de Touquin 12 Rue du Commerce, 77131 Touquin, France Touquin 77131 Seine-et-Marne Île-de-France +33175890462 https://sat77-archeologie.fr/ [{« link »: « https://sat77-archeologie.fr »}] La société archéologique de Touquin est une association de plus de 40 bénévoles réunis autour d’un but commun : découvrir un passé oublié tout en valorisant le riche patrimoine archéologique de la région.

Nos missions

· Préserver et mettre en valeur l’histoire et le patrimoine du territoire de Touquin et des communes environnantes

· Sensibiliser le public à ce patrimoine tant archéologique qu’historique

· Organiser et réaliser des expositions, opérations archéologiques de terrain, recherches historiques et publications

· Conserver et présenter aux publics le mobilier issu des fouilles archéologiques et des prospections dans notre salle d’exposition. Chaque année l’association organise et coordonne différentes activités archéologiques : · Un ou plusieurs chantiers de fouilles · Des prospections pédestres et aériennes · Des ateliers liés à la post-fouille (lavage, remontage…) · De multiples événements nationaux comme les journées européennes de l’archéologie (JEA) ou encore les journées européennes du patrimoine (JEP)

Rejoignez-nous les 13 et 14 juin de 10h00 à 17h00 pour célébrer les Journées européennes de l’archéologie, marquant le 30e anniversaire de la Société Archéologique de Touquin. Cette année, plongez 80…

©Fabrice Rigault