Célébrons les FEMMES, Salle Trocmé, Genève

Célébrons les FEMMES Dimanche 8 mars, 12h00 Salle Trocmé

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T12:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T12:00:00+01:00 – 2026-03-08T19:00:00+01:00

Le dimanche 8 mars 2026, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, nous vous invitons pour une journée placée sous le signe du partage, de l’inspiration et de la transmission.

Deux tables rondes

Petite restauration

Ateliers enfants

Stands

Rencontres & échanges

Un moment pour honorer les femmes, leurs parcours, leurs voix et leurs forces.

Un espace pour se rassembler, dialoguer et construire ensemble.

Messieurs, vous êtes aussi les bienvenus

Entrée libre – Tout public

Venez nombreuses et nombreux, et partagez autour de vous

Association Bumba