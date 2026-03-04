Célébrons les FEMMES, Salle Trocmé, Genève
Célébrons les FEMMES Dimanche 8 mars, 12h00 Salle Trocmé
Entrée libre
Le dimanche 8 mars 2026, à l’occasion de la Journée Internationale des Droits des Femmes, nous vous invitons pour une journée placée sous le signe du partage, de l’inspiration et de la transmission.
Deux tables rondes
Petite restauration
Ateliers enfants
Stands
Rencontres & échanges
Un moment pour honorer les femmes, leurs parcours, leurs voix et leurs forces.
Un espace pour se rassembler, dialoguer et construire ensemble.
Messieurs, vous êtes aussi les bienvenus
Venez nombreuses et nombreux, et partagez autour de vous
