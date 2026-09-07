AGENDA · Montrabé
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Montrabé, Super U Montrabé, Montrabé
mercredi 7 octobre 2026 · Super U Montrabé · Montrabé
Informations pratiques
Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Montrabé Mercredi 7 octobre, 14h00 Super U Montrabé Haute-Garonne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-07T14:00:00+02:00 – 2026-10-07T17:00:00+02:00
Super U Montrabé Chemin de Saint-Jean 31850 Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie
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