Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Tiercé, Super U Tiercé, Tiercé

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au Super U Tiercé Samedi 3 octobre, 10h00 Super U Tiercé Maine-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Super U Tiercé 6 place Pierre de Coubertin 49125 Tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire

À l’occasion de l’Api’Week, venez rencontrer nos apiculteurs partenaires dans votre magasin U ! #systemeu #producteursdecheznous

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