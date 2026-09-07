Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Saint-Saturnin-lès-Avignon, U Express Saint-Saturnin-lès-Avignon, Saint-Saturnin-lès-Avignon

Informations pratiques

Célébrons les Producteurs de chez Nous au U Express Saint-Saturnin-lès-Avignon Samedi 3 octobre, 09h00 U Express Saint-Saturnin-lès-Avignon Vaucluse

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

U Express Saint-Saturnin-lès-Avignon 18 avenue André Durand 84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon Saint-Saturnin-lès-Avignon 84450 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

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