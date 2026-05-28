Célébrons l’Océan Plage Miramar Biarritz

Biarritz

Célébrons l’Océan

Plage Miramar Allée Winston Churchill Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Une journée éducative et conviviale dédiée à la découverte de la biodiversité marine locale et à la sensibilisation à la protection des océans.

Organisée à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Océan, cet événement gratuit propose des animations, conférences et initiations au surf pour petits et grands, dans un cadre naturel exceptionnel à la plage du Miramar.

Au programme échanges avec des passionnés du monde marin, découverte des espèces locales, activités ludiques et moments de partage autour de l’océan et de son importance pour notre environnement. Une belle occasion d’apprendre, de s’amuser et de célébrer ensemble la richesse du littoral basque. .

Plage Miramar Allée Winston Churchill Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 20 65 46

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English : Célébrons l’Océan

L’événement Célébrons l’Océan Biarritz a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Biarritz