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Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz

Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz

Visite commentée de la Chapelle Impériale Rue des Cent Gardes Biarritz mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Rue des Cent Gardes

Adresse : Chapelle Impériale

Ville : 64200 Biarritz

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Biarritz

Visite commentée de la Chapelle Impériale

Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Visite commentée en français de la Chapelle Impériale à travers les premiers pas d’Eugénie de Montijo à Biarritz en 1834.
Du domaine impérial jusqu’aux styles hispano-mauresque et romano-byzantin, ce bijou d’architecture unique dans la région vous dévoile ses secrets.
Point de rendez-vous Chapelle Impériale, Rue des Cent Gardes proche Avenue de la Marne.   .

Rue des Cent Gardes Chapelle Impériale Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10 

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English : Visite commentée de la Chapelle Impériale

L’événement Visite commentée de la Chapelle Impériale Biarritz a été mis à jour le 2026-05-31 par OT Biarritz

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