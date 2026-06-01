Corn

Célé’té en vallée du Célé à Figeac Rendez-vous dessin !

salle des fêtes Corn Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Rendez-vous avec le groupe local Urban sketchers Rocamadour d’artistes amateurs et professionnels à l’aire de pêche de Figeac

Rendez-vous avec le groupe local Urban sketchers Rocamadour d’artistes amateurs et professionnels à l’aire de pêche de Figeac. Croquis, peinture et autres techniques en autonomie, ouvert à tout le monde, sur le thème Pêche au bord du Célé . Echanges autour des œuvres en fin de journée.

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salle des fêtes Corn 46100 Lot Occitanie +33 5 65 11 47 65

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English :

Meeting with local group Urban sketchers Rocamadour of amateur and professional artists at the Figeac fishing area

L’événement Célé’té en vallée du Célé à Figeac Rendez-vous dessin ! Corn a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Figeac