Saint-Jean-Mirabel

Célé’té en Vallée du Célé à Saint-Jean-Mirabel randonnée sur le chemin des passerelles.

Place du 19 mars 1962 Saint-Jean-Mirabel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 14:30:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Venez parcourir les paisibles chemins de randonnée longeant la basse vallée du ruisseau d'Enguirande, à Saint-jean-Mirabel

Venez parcourir les paisibles chemins de randonnée longeant la basse vallée du ruisseau d'Enguirande, à Saint-jean-Mirabel. En compagnie de Bernard Laborie, fin connaisseur des lieux, et avec le Syndicat du bassin du Célé Lot médian, vous serez enchanté durant ce parcours par la beauté des paysages, la biodiversité, l'ombrage des chemins et le bruissement des petits cours d'eau.

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Place du 19 mars 1962 Saint-Jean-Mirabel 46270 Lot Occitanie +33 5 65 11 47 65

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English :

Come and explore the peaceful hiking trails along the lower valley of the Enguirande stream in Saint-jean-Mirabel

L’événement Célé’té en Vallée du Célé à Saint-Jean-Mirabel randonnée sur le chemin des passerelles. Saint-Jean-Mirabel a été mis à jour le 2026-06-03 par Pnr des Causses du Quercy