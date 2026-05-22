Brengues

Célé’té en vallée du célé fête de l’eau à Brengues !

camping et plage rive du célé Brengues Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

L'eau est un bien commun vital..

L'eau est un bien commun vital… Fêtons l'eau ! à Brengues, au bord du Célé, pour la 6ème fois, tout sera prétexte à célébrer cette ressource, plus que jamais menacée, et celle du Célé en particulier… Une journée pour rencontrer, découvrir, créer, réfléchir, expérimenter, rire, s'émerveiller, comprendre et partager. Des ateliers, spectacles, lectures, animations, balades, expositions et une table ronde, mais aussi des jeux, des spectacles et une soirée festive à partager…

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camping et plage rive du célé Brengues 46320 Lot Occitanie

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English :

Water is a vital common good…

L’événement Célé’té en vallée du célé fête de l’eau à Brengues ! Brengues a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Figeac