Célimène et le Cardinal Venteuges
Célimène et le Cardinal Venteuges samedi 18 avril 2026.
Venteuges
Célimène et le Cardinal
Théatre Venteuges Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Présentée par La Compagnie Lever de Rideau.
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Théatre Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 62 89 gibert43@yahoo.fr
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English :
Presented by La Compagnie Lever de Rideau.
L’événement Célimène et le Cardinal Venteuges a été mis à jour le 2026-04-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier