Venteuges

Célimène et le Cardinal

Théatre Venteuges Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Présentée par La Compagnie Lever de Rideau.

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Théatre Venteuges 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 62 89 gibert43@yahoo.fr

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English :

Presented by La Compagnie Lever de Rideau.

L’événement Célimène et le Cardinal Venteuges a été mis à jour le 2026-04-10 par Communauté de communes des rives Haut-Allier