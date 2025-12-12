CELKILT – La Cigale Paris

CELKILT Début : 2026-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Rage Tour présente : CELKIT SupportCelkilt célebrera ses 15 ans à La Cigale le Samedi 10 octobre 2026 pour un concert événement, festif et fédérateur, où le public pourra retrouver toute l’intensité et la chaleur humaine qui font la marque du groupe. Au programme : cornemuse épique, violon espiègle, riffs puissants et refrains à chanter à tue-tête ! Avec plus de 850 concerts explosifs au compteur et une solide réputation bâtie sur les scènes du Hellfest, du Pol’and’Rock ou encore aux États-Unis, Celkilt s’est imposé comme une référence incontournable du Rock Celtique moderne ! Support annoncé prochainement.

La Cigale 120, BOULEVARD ROCHECHOUART 75018 Paris 75