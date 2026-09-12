Celle qui attend Théâtre du Cyclope Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-12-11 20:30 –

Gratuit : non De 10,50 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit : 10,50 €Tarif adhérent : 9 €Réservation en ligne sur www.theatreducyclope.comou par téléphone au 02.51.86.45.07 Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99

« Parfois j’imagine que je me sacrifie pour la cause.J’ai plusieurs scénarios.Ou bien juste je me pends dans ma chambre avec mon doudou à mes pieds – c’est un petit dinosaure -, et je laisse une déclaration en forme de post insta du style « J’me suicide parce que ce monde c’est vraiment de la merde. En ma mémoire, bougez vous le cul. »Et bim!C’est la révolution.Parfois c’est un peu plus humble, j’imagine que je me fais sauter dans une raffinerie de pétrole. Mais ça demande un peu plus de préparatifs. »A travers l’histoire de son anti-héroïne embarquée sur une ZAD, « Celle qui attend » interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique … et du désengagement. Conseillé à partir de 10ans | Durée : 1h05 Compagnie : Compagnie Forces fébrilesAuteur.ice : Floriane RoyonRegards extérieurs : Léa Casadamont, Héloise Desfarges & Antoine RaimondiComédienn.e : Floriane RoyonManipulation d’objets : Gabriel LerouxCréation lumières : Sophie NgoCrédit photo : Antoine Gaillard

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/



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