Celle qui attend Théâtre du Cyclope Nantes
vendredi 11 décembre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-12-11 20:30 –
Gratuit : non De 10,50 € à 15 € Tarif plein : 15 €Tarif réduit : 10,50 €Tarif adhérent : 9 €Réservation en ligne sur www.theatreducyclope.comou par téléphone au 02.51.86.45.07 Tout public – Age minimum : 10 et Age maximum : 99
« Parfois j’imagine que je me sacrifie pour la cause.J’ai plusieurs scénarios.Ou bien juste je me pends dans ma chambre avec mon doudou à mes pieds – c’est un petit dinosaure -, et je laisse une déclaration en forme de post insta du style « J’me suicide parce que ce monde c’est vraiment de la merde. En ma mémoire, bougez vous le cul. »Et bim!C’est la révolution.Parfois c’est un peu plus humble, j’imagine que je me fais sauter dans une raffinerie de pétrole. Mais ça demande un peu plus de préparatifs. »A travers l’histoire de son anti-héroïne embarquée sur une ZAD, « Celle qui attend » interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique … et du désengagement. Conseillé à partir de 10ans | Durée : 1h05 Compagnie : Compagnie Forces fébrilesAuteur.ice : Floriane RoyonRegards extérieurs : Léa Casadamont, Héloise Desfarges & Antoine RaimondiComédienn.e : Floriane RoyonManipulation d’objets : Gabriel LerouxCréation lumières : Sophie NgoCrédit photo : Antoine Gaillard
Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com 0251864507 https://www.theatreducyclope.com/
Afficher la carte du lieu Théâtre du Cyclope et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Enfantines Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes 12 septembre 2026
- Vide-grenier de Beaulieu Cour des Verdiaux Nantes 12 septembre 2026
- Enfantines Bibliothèque de la Manufacture Nantes 12 septembre 2026
- Sentez-vous sport 2026 Ile de Nantes -Parc des Chantiers Nantes 12 septembre 2026
- Les Saveurs de Viarme 2026 Place Viarme Nantes 12 septembre 2026