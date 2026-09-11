Celle qui attend, Théâtre du Cyclope, Nantes

Informations pratiques

Celle qui attend Vendredi 11 décembre, 20h30 Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 10,50 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00

« Parfois j’imagine que je me sacrifie pour la cause.

J’ai plusieurs scénarios.

Ou bien juste je me pends dans ma chambre avec mon doudou à mes pieds – c’est un petit dinosaure -, et je laisse une déclaration en forme de post insta du style « J’me suicide parce que ce monde c’est vraiment de la merde. En ma mémoire, bougez vous le cul. »

Et bim!C’est la révolution.

Parfois c’est un peu plus humble, j’imagine que je me fais sauter dans une raffinerie de pétrole. Mais ça demande un peu plus de préparatifs. »

A travers l’histoire de son anti-héroïne embarquée sur une ZAD, « Celle qui attend » interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique … et du désengagement.

Conseillé à partir de 10ans | Durée : 1h05

Compagnie : Compagnie Forces fébriles

Auteur.ice : Floriane Royon

Regards extérieurs : Léa Casadamont, Héloise Desfarges & Antoine Raimondi

Comédienn.e : Floriane Royon

Manipulation d’objets : Gabriel Leroux

Création lumières : Sophie Ngo

Crédit photo : Antoine Gaillard

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}]

A travers l’histoire de son anti-héroïne embarquée sur une ZAD, « Celle qui attend » interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique … et du désengagement. nantes nantes métropole