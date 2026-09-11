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Celle qui attend, Théâtre du Cyclope, Nantes

vendredi 11 décembre 2026 · Théâtre du Cyclope · Nantes

Celle qui attend, Théâtre du Cyclope, Nantes

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Lieu
Théâtre du Cyclope
Adresse
82 rue du Maréchal Joffre, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
De 10,50 € à 15 €

Celle qui attend Vendredi 11 décembre, 20h30 Théâtre du Cyclope Loire-Atlantique

De 10,50 € à 15 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-11T20:30:00+01:00 – 2026-12-11T21:30:00+01:00

« Parfois j’imagine que je me sacrifie pour la cause.
J’ai plusieurs scénarios.
Ou bien juste je me pends dans ma chambre avec mon doudou à mes pieds – c’est un petit dinosaure -, et je laisse une déclaration en forme de post insta du style « J’me suicide parce que ce monde c’est vraiment de la merde. En ma mémoire, bougez vous le cul. »
Et bim!C’est la révolution.
Parfois c’est un peu plus humble, j’imagine que je me fais sauter dans une raffinerie de pétrole. Mais ça demande un peu plus de préparatifs. »
A travers l’histoire de son anti-héroïne embarquée sur une ZAD, « Celle qui attend » interroge les ressorts émotionnels et affectifs de l’engagement politique … et du désengagement.

Conseillé à partir de 10ans | Durée : 1h05

Compagnie : Compagnie Forces fébriles
Auteur.ice : Floriane Royon
Regards extérieurs : Léa Casadamont, Héloise Desfarges & Antoine Raimondi
Comédienn.e : Floriane Royon
Manipulation d’objets : Gabriel Leroux
Création lumières : Sophie Ngo
Crédit photo : Antoine Gaillard

Théâtre du Cyclope 82 rue du Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « theatreducyclope@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.theatreducyclope.com/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0251864507 »}]
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