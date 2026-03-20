Celtic Legends 25th Anniversary Tour Zénith de Limoges Limoges

Celtic Legends 25th Anniversary Tour

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-25

fin : 2027-02-25

Date(s) :

2027-02-25

En 2027, Celtic Legends fête ses 25 ans !

L’Irish Team des Celtic Legends revient sur scène avec un nouveau spectacle !

Après avoir parcouru le monde et partagé son univers avec plus de 3 millions de

spectateurs, les danseurs, musiciens et chanteurs de Celtic Legends vous entraînent

au cœur de la danse irlandaise.

Pendant 2h de show, les chorégraphies imaginées par Jacintha Sharpe

s’animent au rythme de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens sous

la direction de Sean McCarthy.

Le spectacle est entièrement live, avec les sonorités du uilleann pipes, penny whistle,

fiddle, bodhrán et guitare, offrant une expérience unique et authentique fidèle à

l’esprit de Celtic Legends.

Informations et réservations auprès du Zénith de Limoges.

Pour les Personnes à Mobilité Réduite et les Personnes en Situation de Handicap, réservez vos places au 05.56.51.80.23. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 55 55 info@zenithlimoges.com

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English : Celtic Legends 25th Anniversary Tour

L’événement Celtic Legends 25th Anniversary Tour Limoges a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole