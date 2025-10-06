CELTIC LEGENDS – AUXERREXPO Auxerre

CELTIC LEGENDS Début : 2026-03-21 à 20:00. Tarif : – euros.

DV SPECTACLES PRÉSENTE : LE CIRQUE D’UKRAINE SUR GLACELe Cirque d’Ukraine sur GlaceJoliment nommé Le Royaume des Glaces , le nouveau spectacle du Cirque d’Ukraine sur Glace vous fera vivre deux heures de bonheur, de rire et d’émotions grâce à d’incroyables numéros réalisés sur patins tels que le jonglage, les cordes à sauter, les monocycles mais également ceux sans qui le cirque ne serait rien : Les Clowns ! Pour réunir ces 25 artistes, Sergueï Kabakov, directeur de la troupe, a sélectionné des acrobates issus du cirque traditionnel mais également des gymnastes qui ont appris le patinage, ou bien encore des danseurs sur glace qui se sont plié aux règles circassiennes ! Ce creuset de talents venus de différentes disciplines artistiques et sportives donne au spectacle une incroyable énergie. L’association de tous ces talents lui confère une beauté et une magie tout à fait unique, grâce à la rigueur et au courage de ses artistes, fiers de leur pays et de leur culture, unis dans l’adversité. Créé en 2013, le Cirque d’Ukraine sur Glace a sillonné l’Europe centrale et les pays baltes et se produira cet hiver en France. Nul doute que le public sera conquis et gardera longtemps en mémoire les couleurs chatoyantes des 150 costumes et les airs entrainants des musiques tantôt traditionnelles tantôt actuelles qui rythment les chorégraphies de ce magnifique spectacle. Plaisirgaranti !

AUXERREXPO Rue des plaines de l’Yonne 89000 Auxerre 89