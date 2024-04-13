CELTIC LEGENDS – QUATTRO Gap

CELTIC LEGENDS – QUATTRO Gap jeudi 2 avril 2026.

CELTIC LEGENDS Début : 2026-04-02 à 20:30. Tarif : – euros.

L’AUTRE SOLUTION (L-D-2024-1298/1299) EN ACCORD AVEC ARA LTD PRÉSENTENT : CELTIC LEGENDSDepuis plus de 2 décennies le public de Celtic Legends a toujours été au rendez-vous et nous vous en sommes reconnaissants.En 2025, nous vous proposerons une toute nouvelle version du spectacle qui s’inspire, comme depuis le début, de la culture traditionnelle irlandaise.Durant 2 heures, venez partager l’ambiance électrique d’une soirée PUB, en compagnie de 5 talentueux musiciens sous la baguette de Sean McCarthy et de 12 impétueux danseurs virevoletant sur les frénétiques chorégraphies de Jacintha Sharpe.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

QUATTRO 56 AVENUE EMILE DIDIER 05000 Gap 05