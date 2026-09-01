Celtic Truck Show Bais
samedi 19 septembre 2026 · Bais
Informations pratiques
Bais
Celtic Truck Show
Bais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Exposition annuelle de camions décorés prévue les 19 et 20 septembre 2026 à Bais (Ille-et-Vilaine).
Près de 70 camions décorés sont attendus. Ils viendront de toute la France et de toute l’Europe
Samedi 19 septembre
A 14h Mise en places des véhicules sur le terrain.
A 18h Défilé de camions dans le centre-ville.
A 20h Retour des camions sur site. Exposition nocturne.
1h Clôture de la journée
Dimanche 20 septembre
10h Réouverture du site et bar à huître.
12h Remise des prix. Résultats de la tombola
17h Clôture du week-end.
Au programme du week-end foodtrucks sur place, stands professionnels, rafraîchissements, goodies et gourmandises tout le week-end pour régaler petits et grands. .
Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Celtic Truck Show Bais a été mis à jour le 2026-08-18 par OT VITRE