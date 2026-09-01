Informations pratiques

Bais

Celtic Truck Show

Bais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Exposition annuelle de camions décorés prévue les 19 et 20 septembre 2026 à Bais (Ille-et-Vilaine).

Près de 70 camions décorés sont attendus. Ils viendront de toute la France et de toute l’Europe

Samedi 19 septembre

A 14h Mise en places des véhicules sur le terrain.

A 18h Défilé de camions dans le centre-ville.

A 20h Retour des camions sur site. Exposition nocturne.

1h Clôture de la journée

Dimanche 20 septembre

10h Réouverture du site et bar à huître.

12h Remise des prix. Résultats de la tombola

17h Clôture du week-end.

Au programme du week-end foodtrucks sur place, stands professionnels, rafraîchissements, goodies et gourmandises tout le week-end pour régaler petits et grands. .

Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Celtic Truck Show Bais a été mis à jour le 2026-08-18 par OT VITRE